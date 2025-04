Noore arhitekti preemia pälvis Pelgulinna ja Mustamäe riigigümnaasiumide looja Arhitekt Must

«Arhitekt Must on ulatusliku portfoolioga professionaalne arhitektuuribüroo. Lisaks avalike hoonete projekteerimisele on nad teinud uurimistööd ja mõtestanud arhitektuuri põhialuseid kogu oma praktika vältel. Nad saavad auhinna mitte ainult sellepärast, et nad on ehitanud, vaid ka seetõttu, et nad on loonud kvaliteetseid ruume. Büroo Arhitekt Must on saavutanud küpsuse,» kommenteeris Noore arhitekti preemia žürii liige, arhitekt Jüri Soolep.