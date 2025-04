Eesti dirigent tõstab taktikepi Pavarotti koduteatris

Etendus on saanud inspiratsiooni Euroopa projektist B.U.T.T.E.R.F.L.Y., mis on pühendatud keskkonnale ja planeedi tulevikule. Dirigeerib Jaan Ots-

Modena Kommunaalteater, Gdański Opera Baltycka ja Helsingi Opera BOX on koostöös loonud uue etenduse, mille autorid on nende kolme linna gümnaasiumiõpilased. Paladele «Hengitä» (Hingus), «Jezioro Popiołów» (Tuhajärev) ja «Perla di speranza» (Lootuse pärl) kirjutasid muusika kolm erinevat heliloojat: Paavo Korpijaakko, Beniamin Baczewski ja Marco Attura. See annab vormi ja hääle noortele huvi pakkuvale globaalsetele teemale Fridays for Future liikumise ja Greta Thunbergi kaudu.