Tubina loomingus on nii palju kergust, rõõmu ja õhulisust, tema muusika kõlab nö «rahvusvaheliselt». See on maailma muusika — Tubin on rahvusvahelise haardega helilooja. Eriti suurt rõõmu valmistab mulle kahe klaveripala leidmine. «Sonett ja "Sarkasm" kõlavad meie albumil esmakordselt. Mõlemad klaveripalad leiti 1997. aastal Tartust, Kopli tänava korteris asuvast kohvrist. Korteris oli kunagi elanud Tubina abikaasa ema Liina Saarik. Samuti salvestasime esmakordselt «Pastoraali» vioolale ja orelile, tegime sellest enda seade vioolale ja klaverile.