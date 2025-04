Popstaar ja endine Take Thati laulja tunnistas ajalehele The Mirror, et tal on diagnoositud skorbuut ehk C-vitamiini vaegusest põhjustatud haigus. Staari sõnul diagnoositi tal seisund pärast seda, kui ta võttis isu pärssivaid ravimeid, mille tõttu ta korralikult söömise lõpetas.

NHS ütleb, et skorbuut on põhjustatud pika aja jooksul ebapiisavast C-vitamiini kogusest dieedis, mille sümptomiteks on väsimus-, nõrkuse- või ärrituvustunne, kergesti tekkivad sinikad või liigese-, jala- või lihasvalu. Kuigi seisund on haruldane, ütleb NHS, et seda on lihtne ravida.