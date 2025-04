ARVUSTUS Vabad radikaalid ja vankumatud tinasõdurid

Palju õnne sünnipäevalapsele, nüüd aga vaatame, mil moel on keskea piirile lähenev kunstiline algimpulss end tänaseni läbi murdnud.

Rühm T-d ja kunstnikke Urmas Muru, Peeter Peret ja Raoul Kurvitzat ei pea tutvustama, nende positsioon ekspressionistlike radikaalia-prohvetitena on kunstipublikule teada. Selle asemel saame pühenduda uitmõtlemisele radikaalsuse ja erilisuse, mässu ja retro-esteetika potentsiaalile.

Nagu kirjutab näituse kuraator Eha Komissarov, on selle kolmiku mõistmiseks tarvilik kunstilooline mõiste «ekspressionism». Võib-olla mõjub mu lähenemine diletantlikult, ent selle sõna tähendus ei ole nii lihtne, kui esialgu tundub – et viitab üksnes klassikalise modernismi hulka kuuluva manifestatiivse kunstivoolu siiretele. Ekspressioon on ju väljendus, sisemise esiletoomine, pilgule rõhumine ja mis kõik veel.