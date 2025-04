KARL MARTIN SINIJÄRV Meeste jaoks kirjutatud naistekas. Või teistpidi?

See ei ole tõsine autobiograafia. Pole odav elulugu. Pole jumitu väljamõeldis. Pole põnevik, kroonika, romantika. Sada asja veel, mida see ei ole. Aga kas ja mis see on? Ja kas ongi tarvis mõnesse ammuilma ootevalmis sahtlisse tukkuma minna? Mitte ilmtingimata. Ükski reegel ei ole kokku lepitud, lugeja ja raamatu suhe on lõpmata intiimne.