NOBELIST Eesti keel näitab, kui vastikult isekas on see raamat

Möödunud aastal Nobeli kirjanduspreemia pälvinud Han Kang on viimaks eesti keelde jõudnud, Anni Arukase tõlkes. Tähelepanuväärne pole mitte ainult see, et Kang üldse eestikeelse tõlke sai, vaid seegi, et Arukask on tõlkinud «Taimetoitlase» korea keelest, mis pole sugugi igapäevane.