KUNST JA POPP Kes vana asja meenutab, sel silm peast välja

Mõlgutasin pärast intervjuud, et kuidas sellega siis ikkagi on, miks mind need jutud vanadest aegadest kuidagi rohkem köidavad. Ei taha ju olla kuidagi panetunud ja vanamehelik ja rääkida, et küll omal ajal ikka tegime. Aga siiski. Paraku.

Milan Kunderal on tuntud fraas «elu äkktiheduse ilu». Eks seda leiab nüüdki, aga vist vähem. Tihedust on ümberringi nii palju, et see äkktihedus ei taha hästi esile pääseda. Martyn Ware on käinud seda Veneetsias otsimas, koduses Londonis olevat keerulisem leida.