KULTUURIS KUUM Keithy Kuuspu ja Liisa Saaremäel uurivad toorust ja toorest

Kuuspu ja Saaremäel on etenduskunstis kaks omanäolist ning tugevat häält, kelle loominguline teekond on põimunud nii lavastustes, performance’is kui ka installatsioonis, et otsida uusi viise, kuidas keha, ruum ja materjal dialoogi seada. Nende eelmine ühine töö «Body Slam/Ihu ramm» tõi publiku ette savi ja naise kehalisuse kohtumispunkti – haavatavuse ja jõu üheaegse manifestatsiooni. Nüüd saab lavaküpseks savi, keha ja mõttega töötav «Millest on tehtud väikesed tüdrukud».

Saaremäel : Mina ei teadnudki enne tööle asumist, et selline lugu üldse on!

Kuuspu: Mina teadsin, aga ei tulnud sealt. Nime üle oli päris pikk arutelu. See pealkiri tekitab äratundmise ja teiseks ütleb midagi tugevalt. Meil tekkis küsimus, mis see on, mis sellise pealkirja all laval peab olema. Tundus igatahes lõpuks kõige õigem. Oleme palju rääkinud tooruse ja toorestamise kontekstis noorusajast, teismeeast ja lapseeast. Sealt see välja kasvas.