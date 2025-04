NÄDALA PLAAT Vanameistri liigutav kantrihõnguline akustika

Kadunud albumite avaldamine on alati olnud midagi enamat kui muusika. See on ajaloo avastamine, kunstilise protsessi mõistmine ja tihti ka emotsionaalne kohtumine noorema versiooniga artistist, keda kuulaja armastab. Vahel muidugi ka puhas ja häbitu rahategemine. Neil Youngi kohta see viimane lause ei kehti, kuigi ta on küllap üks aktiivsemaid muusikuid, kes arhiivi tuulutab. Ja tal muidugi on, mida tuulutada.