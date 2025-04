KINDEL LAKS Viimaks ometi haiglasari, mida tasub vaadata

Meditsiinitöötajad, kuidas te ometi vastu peate?

Viimastel aastakümnetel on haiglasarju nii palju toodetud, 1990ndate menusarjast «Kiirabihaigla» siiani jooksva «Grey anatoomiani» välja. Võiks ju arvata, et rohkem neid vaja ei ole. Aga võta näpust, tänavu alanud «Pittsburghi kiirabihaiglast» on kujunenud mu selle aasta lemmikseriaal ja seda suuresti tänu innovaatilisele ülesehitusele. Erinevalt teistest haiglaseriaalidest, mille üks hooaeg võib kujutada mitme kuu pikkust perioodi, toimub «Pittsburghi kiirabihaigla» üks hooaeg tervenisti ühe vahetuse käigus.