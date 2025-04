«Grey anatoomia» näitleja jagab hirmutavat diagnoosi: kuidagi peab toime tulema

ALS on ravimatu seisund, mis mõjutab närvirakke ajus ja seljaajus ning põhjustab aja jooksul lihaste üha suurenevat halvatust. 52-aastane Dane, kes on tuntud Dr. Mark Sloani rolli poolest sarjas «Grey anatoomia», ütles, et jätkab filmivõtetega HBO sarja «​Eufooria» kolmandaks hooajaks, kus ta mängib Cal Jacobsi rolli Euphoria's, hoolimata diagnoosist.

Rääkides ajakirjale People ütles Dane: «Mul on diagnoositud ALS. Olen tänulik, et mul on selle järgmise peatüki läbimisel armastav perekond minu kõrval. Olen õnnelik, et saan jätkata tööd ja ootan põnevusega «​Eufooria» võtetel osalemist järgmisel nädalal.»