Tänavust Tallinn Music Weeki külastas ligi 20 000 inimest

Eesti Vabariigi viies president ja Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid rääkis 4. aprillil Nordic Hotel Forumis TMW konverentsi avakõnes sellest, kuidas muusika ja kultuur aitavad keerulisel ajal hirmudega toime tulla: «On hästi oluline, et me ei vaata mööda väljakutsetest, millega peame ühiskonnana silmitsi seisma. Kultuur aitab meil hirmudega tegeleda. Siin, Eestis, NATO idapiiril ning Ukrainas, Taiwanis, Kanadas ja Taanis.»

Rahvusvahelise kultuurisektori esindajate poole pöördudes ütles Kaljulaid: «Olen tänulik, et olete kogunenud Tallinna, et luua koos uusi lahendusi, mis aitavad meil ühiskonnana toime tulla. Et majandusinimesed ja mina saaksime omakorda aidata analüüsida kultuuri mõju ja väärtust nii, et ka pangad ei näeks teid kui riski, vaid selle positiivse mõju väärilist investeeringut, mida ühiskonnale pakute.»