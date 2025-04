INTERVJUU Urmas Vaino: Tõnis Niinemets on erakordne talent, kelle puhul peaks rääkima kui uuest Sulev Nõmmikust

«Televisioon ei ole väga palju muutunud ja selle roll on endiselt pakkuda vaatajale ootuspäraseid formaate ja lahendusi. Mulle tundub, et selle aasta võitjate ja ka nominentide list nagu viitab sellele. Kui me mõtleme sellele, kuidas kandidaadid üldse tekivad, siis see on suuresti kanalite eneste sisetunnetus oma projektide, oma saadete, oma nähtuste kohta,» kommenteerib tänavuse Eesti Filmi- ja Teleauhindade nominatsioone endine telemees Urmas Vaino.

«Televisioon iseenesest on hästi aeglaselt pöörduv laev, sest vaataja ootab televisioonist kaht asja: ta ootab midagi uut ja ta ootab, et midagi uut ei tuleks, ning kõik oleks edasi vana ja turvaline. See sätib televisiooni mängureeglid paika.»

Samal ajal näib Vainole, et mingi nihe võrreldes Covidi ajaga on toimunud. «Tunnetuslikult, isegi kui vaatajate arv on jäänud enam-vähem samaks, siis vaatamise maht on tõenäoliselt muutunud ning palju on tulnud juurde neid, kes vaatavad televisiooni väga palju vähem, lausa tundides vähem. Nii et küsimus on selles, kuidas televisioon sellele reageerinud on ning kuidas püütakse vaatajat hoida ja teda paremini teenindada. Aga tuleb ka küsida, mida lineaarne televisioon püüab pakkuda neile, kes saavad oma meelelahutuse striimingust ja sotsiaalmeediast ehk inimestest, kes on traditsioonilisest televisioonist justkui loobunud,» kommenteerib Vaino.