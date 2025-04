INTERVJUU EFTAga pärjatud Ove Musting: uinunud agente on külma sõja järel välja ilmunud. Kui palju neid Eestis on?

Kolmanda hooaja stsenarist on Raoul Suvi. Režissöör Ove Musting ütleb, et stsenaariumis oli omajagu olulisi aspekte, mida kolmandal hooajal kajastada. «Eelduseks oli teadmine, et vaataja omab ülevaadet, kellest ja mis sündmustest sari on inspireeritud. See omajagu kitsendas, liiga fantastikasse minna ei saanud. Püüdsime säilitada tõsiseltvõetavuse, et sellised sündmused võisid või võivad tõepoolest aset leida. Väga selge oli ootus kolmanda hooaja lõpule, sellega mängisime päris pikalt. Erinevaid lahendusi käisime läbi, võimalusi tekkis rohkem kui üks,» ütleb ta.