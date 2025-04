Uno Loobi 95. sünniaastapäeva tähistatakse suurejoonelise kontserdiga

Loop on aastate jooksul teinud väga palju muusikat. Näiteks on populaarsed lood «Mis värvi on armastus» ja «Lõke preerias». Loobi kirjutatud lugu «Kamina ees» on löönud laineid ka laias maailmas ning olnud Ameerika jazz-raadiote edetabelite tippudes. Lisaks lauljakarjäärile oli Loop ka silmapaistev kitarrist ja pedagoog.