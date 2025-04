GALERII Rasked riffid ja tume ilu: Moonspell ning Dark Tranquillity vallutasid Eesti publiku südamed

Dark Tranquillity (asutatud 1989) nimi juba ütleb ära, mida see andekas rootslaste grupp laval teeb: agressiivne melanhoolia, mida saadab tugev meloodilise death metali taust, mis on lummanud žanri fänne juba kümnendeid. Lood nagu «Unforgivable» ja «The Last Imagination» ei kao kaasaegse metali kontiinuumist veel niipea.