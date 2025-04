Suri kirjandusmaailma raudvara, Nobeliga pärjatud Peruu autor

Peruu autor Mario Vargas Llosa, Nobeli kirjandusauhinna laureaat ja Ladina-Ameerika kirjanduse suurkuju, on surnud, teatas pühapäeval tema poeg. Ta oli 89-aastane.

«Sügava kurbusega teatame, et meie isa, Mario Vargas Llosa, lahkus täna rahulikult, ümbritsetuna oma perest,» luges kiri, mille allkirjastasid tema lapsed Álvaro, Gonzalo ja Morgana. Kiri ütleb, et tema põrm kremeeritakse ja et avalikku tseremooniat ei korraldata.