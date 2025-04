Otsitakse ihukaitsjat! Kevin Costneri ja Whitney Houstoni romantilisest draamast valmib uusversioon

Warner Bros.’i «Ihukaitsja» uusversioon on leidnud lavastaja. Sam Wrench, kes lavastas 2023. aastal kontserdilavastuse «Taylor Swift: The Eras Tour», on seotud 1992. aasta Whitney Houstoni ja Kevin Costneri mängufilmi uusversiooniga. Näitlejatest ei ole veel teada antud.

Lisaks «The Eras Tour»​ filmile on Wrench lavastanud ka teisi muusikafilme, sealhulgas «Laufey’s A Night at the Symphony: Hollywood Bowl» ja hiljuti Netflixis tõeliseks hitiks kujunenud «A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter»​. Samuti on ta lavastanud kontsertdokumentaale selliste staaride jaoks nagu BTS, Billie Eilish ja Lizzo.​