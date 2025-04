Laura Pähkel on Pärnust pärit flötist, kes omandas Londoni kuninglikus muusikakolledžis esmalt neli aastat kestnud õppe järel bakalaureuse kraadi ja viimasel kahel aastal õpib kolledži magistratuuris. Just magistriprogrammi õpinguid on Kultuuripartnerluse Sihtasutuse kaudu aidanud tal rahastada paarkümmend eraisikut.