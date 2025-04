Koorberg ja Lang kritiseerivad Eesti filmi- ja teleauhindu: see on eksitav tegevus

Galat huviga vaadanud Lang tunnistas, et tema mõtted on ühtepidi nukrad, teistpidi jälle ülevoolavad. «Jumal tänatud, et selliseid üritusi võetakse teha. Aga mis mind häiris, oli teleajakirjanduse samasse patta panemine audiovisuaalsete kunstiliste teostega,» kostis Lang. «Antakse välja samal üritusel samasugused auhinnad parima mängufilmi eest, parima dokfilmi eest ja samaaegselt ka parimale teleajakirjandusliku sisuga saatele või saatejuhile. Need kaks asja minu meelest ei lähe mitte kuidagi kokku.»