Severus Snape on ametlikult mustanahaline: kuulutati välja mitmed uue «Harry Potteri» sarja näitlejad

Lähikuudel on kõlanud mitmeid spekulatsioone, kes hakkavad mängima uues HBO «Harry Potteri»​ seriaalis. Nüüd on HBO selle küsimuse ümbert saladusloori kergitanud ning kuulutanud välja mitmed osatäitjad, kes hakkavad Sigatüüka õpetajaid ja muid olulisi tegelasi kehastama. Varasemalt on teatatud, et kooli direktorit Albus Dumbledore'i hakkab mängima John Lithgow.