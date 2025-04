Jondog avaldas uue singli, mille laulis sisse Mehhiko surfireisil.

«Kuigi minu esimene plaat ilmus juba mõnda aega tagasi, siis oma esimesed kontserdid selle projektiga andsin alles möödunud aastal ning tagasiside oli tõesti motiveeriv. Kui ootasin seda õiget tõuget, mis lükkaks mind uut materjali kirjutama, siis see oli see. Lugu on otsekohene ja karjuv hoop, mille üleskutsuv sõnum on vahelduseks igapäevase tehnoloogiast lähtuva rutiini murdmine ja tõeliselt olulise ehk iseendaga ühenduse loomine. Loo salvestamisel olid abiks Magnus Andre ja Markko «Linnu»​ Reinberg. Vokaali laulsin sisse Mehhikos, kui ehitasime Linnuga riidekappi tekkide ja traadist kardinapuuga laulmiskabineti,» rääkis Jon Mikiver.

Jondog on muusik Jon Mikiveri sooloprojekt. Laiemale avalikkusele tuntud auhinnatud ansambli Elephants From Neptune trummarina, on ta bändiga lava jaganud ansamblitega Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers ja The Kills ning esinenud ja tuuritanud mööda Euroopat. Kuid sellele «koerale» on alati meeldinud toorus, mis DIY-skeene ja punk-muusikaga seotud on. 2022. aastal hakkas ta salvestama oma soolomuusikat - kirjutades, mängides ja lauldes sisse kogu materjali, millest sai tema debüüt-EP nimega «jondog».