Eesti Kontserdi juht Kertu Orro sai tähelepanuväärse rahvusvahelise tunnustuse osaliseks

Kertu Orro on Eesti Kontserdi juht olnud alates 2019. aastast. Tema tööd iseloomustab pühendumine ning väga ulatuslik kultuuriline koostöö välisriikidega. Tema eestvedamisel on Eesti Kontserdi festivaliprogrammides esinenud arvukalt põnevaid ja mitmekülgseid külalisteatreid. Nii on kahel korral olnud Saaremaa ooperipäevade fookus Poola kultuuril: 2016. aastal esines Saaremaa ooperipäevadel Wrocławi ooperiteater ning 2022. aastal Sileesia ooperiteater. Samal, 2022. aastal oli Poola muusika fookuses ka Pärnu ooperipäevadel, kus esines Poola Kuninglik Ooper.