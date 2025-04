Arhitekt joonistab, et mitte kibestuda

«Väikese(formaadilise)d Jaapani-skitsid joonistasin tänaval. Mul on väike lahtikäiv tool ja pisike (pildisuurune) balsapuust joonistuslaud, ja ehitised tegin (arhitekti) täitepliiatsiga, mida ei pea teritama. Taoliseks skitseerimiseks on mul neid kaks, üks paksem ja teine peenem. Tänaval on ebamugav tavalist pliiatsit teritada, aga mulle meeldib, kui pliiats on terav. Pealegi pole kena rahva seas teisi segada,» selgitab Kadarik, lisades, et neid hooneid polegi nii kerge joonistada.