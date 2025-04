Paavst kavatseb pühakuks kuulutada armastatud arhitekti, kelle elu lõppes traagiliselt

Katoliku kunstnikud rõõmustavad paavst Franciscuse teate üle, mis sillutab teed arhitekt Antoni Gaudí kanoniseerimisele. Selle nädala alguses kinnitas Vatikan, et Gaudí on kuulutatud «austatavaks» (venerable), tunnustamaks tema «kangelaslikke voorusi». See on järgmine samm katoliku pühakuks saamise teel.