Kas The Who pikaajaline trummar, Ringo Starri poeg Zak Starkey, nõuab laval liiga palju tähelepanu endale? Nõnda arvab laulja Roger Daltrey, kes ütles laval, et ta ei kuule midagi peale trummide.

Legendaarne rokkbänd on vallandanud pikaajalise liikme pärast «suuri tülisid», teatavad mitmed allikad. The Who, mille koosseisu kuuluvad laulja Roger Daltrey ja kitarrist Pete Townshend, katkestasid suhted trummari Zak Starkeyga, kinnitas bändi esindaja teisipäeval ajalehele The Sun.​