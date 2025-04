ARVUSTUS Ka see võib olla õnn, saada puruks rebitud mõne kuningliku looma poolt

Lugesin mõni päev tagasi Samuel Becketti romaani «Molloy». Seda võib pidada ka romaaniks mitteteadmisest. Selles sageli ette tulev mõttekonstruktsioon on, et võib-olla oli nii, võib-olla oli naa ja võib-olla polnud üldse. Beckett oli James Joyce’i õpilane, viimane püüdis oma romaanides mingilaadse teadatahtmisega lõpuni minna. Beckett otsustas, et selles osas temast Joyce’ile vastast pole ning tema tee on vastupidine. Liikuda mitteteadmise poole. Ka absurdi ja tühjuse poole.

Tung mitteteadmise järele näib olevat arvestatavalt suurenenud pärast Donald Trumpi teise ametiaja alguse trianglit. Üks Wall Street Journali lugu nentis, et arvamusartikli kirjutamine pole olnud kunagi varem nii mõttetu. Mõttetu on olnud ka varem, aga nii mõttetu mitte kunagi.

Mu üks sõber ütles, et ta lihtsalt ei viitsi enam uudiseid jälgida. Võib-olla on need enam mitte esimesed, aga pigem viimased signaalid ka laiemalt sellest, et ajakirjanduse, selle traditsioonilisemas ehk tõetahtelises mõttes, nüüdseks kõige intensiivsem funktsioon on ikkagi midagi ehtbecketilikku, tegeleda eelkõige omaenda surma ootamisega.