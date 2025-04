Hendrik Alla soovitab: Jazzkaare kuus pärli

Võimas muusikatootmiskoondis Snarky Puppy, mis mullu Jazzkaart külastas, võib olla nii intensiivne, et mõni õrnema kõrvaga tegelane hoidis sellest isegi eemale. Bill Laurance (klahvpillid) ja Michael League (kitarrid), kes selles supergrupis tegutsevad, tulevad tänavu duona. Nende tunamullune album «Where You Wish You Were» on salvestatud meditatiivses toonis, kus nootide vahel mõtlikku õhku. Küllap kõlab hästi ka Von Krahli laval 23. aprillil.