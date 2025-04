Hiljem selgus, et Arakawa suri hantaviirusesse ehk harvaesineva näriliste levitatud haiguse tagajärjel. Arvatakse, et Hackman suri hiljem südamehaiguse tõttu, mida Alzheimeri tõbi raskendas, ja võib-olla ei olnud ta teadlik, et tema naine oli juba surnud.