Koppel on kahtlemata asjatundlik majandusinimene, kelle analüüse majanduse olukorrast ja arengutest tasub kindlasti lugeda. Kasutatud võrdlus aga taastoodab vildakat pilti sellest, mis (vabaõhu)muuseum on.

Olevikku konstrueeritakse ja identiteeti kujundatakse mineviku kaudu. Muuseum on siinkohal heaks ja ilmekaks vahendajaks. 2023. aastal valminud pärandibaromeeter näitas, et Eesti inimesed peavad muuseumit usaldusväärseks. Euroopa võrdluses on Eestis on enim muuseume ja enim muuseumikülastusi 100 000 elaniku kohta. Polariseeruvas ühiskonnas ja kriiside keskel on sellisel usaldusväärsusel suur potentsiaal.