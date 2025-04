Läbi aegade suurim hip-hop show Eestis! 50 Cent kinnitas Tallinna kontserdi erikülalised

nublu on Keilast pärit Eesti üks edukamaid ja omanäolisemaid räppareid, kes on tuntud oma terava keelekasutuse, muheda lavapersooni ja hittidega nagu «Mina ka», «für Oksana», «Universum» ja «Push It». Tema looming ühendab popi, räpi ja elektroonilise muusika mõjutused ning on korduvalt pälvinud tunnustust Eesti Muusikaauhindadel, kus ta on võitnud mitmeid aasta artisti ja aasta laulu tiitleid.