NÄDALA PLAAT Bon Iver juba alt ei vea

Justin Vernoni sooloprojektina alguse saanud Bon Iver on sujuvalt kujunenud bändiks ning nende viies stuudioalbum tähistab ilmselget loomingulist pöördepunkti. Album on jagatud kaheks osaks. «SABLE» on põhimõtteliselt möödunud aasta samanimeline, kõigest kolme pala sisaldav EP, «fABLE» seevastu täiesti uus materjal, mis toob esile uue ning oluliselt, isegi võiks öelda harjumatult optimistlikuma helikeele.

Esimene pool ehk varasemast tuttav on üsna lähedane Bon Iveri debüütalbumile «For Emma, Forever Ago» (2007), teine, oluliselt mahukam ja kaalukam osa sisaldab aga märksa laiemat ja oluliselt helgemat helipaletti koos popi-, souli-, R&B- ja gospelielementidega. On kaks ühes hea lahendus? Ma ei ole lõpuni kindel, kas varasema EP materjali lisamine oli tingimata hädavajalik, teisalt on kahe materjali üleminek huvitav kontrast ja päris kindlasti see oligi just nii mõeldud.