Maailma parim bänd, mida enam ei ole

Üldiselt lepin sellega, kui ühe või teise bändi liikmete jaoks jääb bänd äkitselt liiga kitsaks, nii et omavahel ei saada enam läbi. Lepin ka sellega, kui keegi sureb ja ansambel seepärast laiali läheb. Paar bändi on aga sellised, kelle lõpetamisotsusega on üsna võimatu leppida. Minu jaoks on üks selline saksa pop-roki ansambel Liquido, mis oleks võinud nii palju veel saavutada, kui elu vahele poleks tulnud.