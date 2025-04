Valdur Mikita: telerivaatamine on kõikide halbade harjumuste ema

Kui kunagi suutis kirjaoskaja läbi lugeda enam-vähem kõik oma kultuuriruumis ilmunud raamatud, siis peagi kahanes suutlikkus kümne, siis ühe, siis 0,1 protsendini. Raamatukoguhoidjalt aga oodatakse üha enam frakis või maani kleidis kõrvade peal kõndimist, et inimene tänavalt ikka sisse astuks. Võibolla on eesti meele ja keele püsimiseks vaja piisavalt kastist-välja-ideid. Tarvis on Eesti bibliosfääri.