Tõnu Kaljustel on tulemas eriline pühadekontsert: mulle meeldib öelda, et hea muusika teeb head

Teost loetakse maailma parimate 21. sajandi klassikateoste hulka. Seitse aastat tagasi valis Vatikan selle oma esimeseks Sixtuse kabeli live-kontserdiks.​

Dirigent Tõnu Kaljuste osutab, et kõige erakordsem selle muusika juures on mitmekihilisus ja kirg, kuidas MacMillan end oma loomingus väljendab.​

«Suure Reede muusikat on maailmas palju. James MacMillani loomingus on teosele «Seitse viimast sõna ristil» lisandunud «Stabat mater»​. Kui esimese teose helipilt on oma mitmekihilisuses on nagu video, milles samaaegselt toimuvad mitmed tegevused, siis järgnev teos kulgeb samas kires ja kirevuses edasi,» räägib dirigent.​

«Eriliselt puudutab see, mis moodi muusikaline teekond jätkub sealt, kus see kunagi teoses «Seitse viimast sõna ristil» pooleli jäi – «Seitse viimast sõna ristil» lõppes Jeesuse viimaste hingetõmmetega, «Stabat mater» algab nendega. Saame jälgida Maarja valu ja kaastunnet, mis on selles teosed väljendatud väga nüansirikkalt ja jõuliselt.“»

«Hea muusika teeb head, nagu mulle meeldib öelda ning kus see iganes sünnib, on tähtis seda märgata ja esitada,» ütleb Kaljuste.​

21. sajandi parimate klassikateoste hulgas​

Briti väljaanne The Guardian on paigutanud MacMillani «Stabat materi»​ selle sajandi muusikaliste meistriteoste nimistus 23. kohale ja märgib, et MacMillan on mõjutanud koorimuusikat, kogudes inspiratsiooni roomakatoliku religioonist.​