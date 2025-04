Küsimus on salamisi seotud uue «Jää ja tule laulu»​ raamatuga «​Talvetuuled»​, mille kirjutamist alustas 76-aastane Martin juba 2010. aastal. Fännid on hirmul, et oodatud järg, mille ilmumist on korduvalt edasi lükatud, ei pruugigi valmis saada.​