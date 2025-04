Peale töö on Elmo Nüganeni jaoks kõige olulisem põhjus, miks hommikul üles tõusta ja rõõmu tunda, tema imevahva, kahe aasta ja paari kuu vanune lapselaps Ruut, kelle vanemad on näitlejad Saara Nüganen ja Ott-Henrik Raidmets.

Lapselaps on ümbritsetud publikuga, kes on valmis aplodeerima iga tema esinemise peale ja Ruut on ka osav seda aplausi välja noolima.