«Probleem on selles, et kvaliteetsed eluasemed ei ole Eestis enam igal pool kättesaadavad ehk taskukohased. See tähendab, et inimestel kulub proportsionaalselt väga suur hulk nende sissetulekust eluaseme peale. See on üks mündi külg. Teine pool on kvaliteet. Taskukohaseks ja kättesaadavaks eluasemeks ei saa pidada renoveerimata hoonet. Kodu peab oleme elamisväärne ja väärikas kõigi ühiskonnaliikmete jaoks,» ütles Tõnisson.