Suri Eurovisioonil osalenud laulik, kes kindlustas oma imekauni lauluhääle

Laulja Clodagh Rodgers, kes esindas Ühendkuningriiki 1971. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel lauluga «Jack in the Box», suri 78-aastaselt,.

Sündinud 1947. aastal Warrenpointis, County Downis, alustas Rodgers oma lauljakarjääri teismelisena ja sai peagi Briti muusikatelesaadete üheks keskseks tegelaseks, esinedes ka muusikalistes filmides nagu «Just For Fun» ja «It’s All Over Town».

Pärast Eurovisiooni jõudis «Jack in the Box» Suurbritannia singlite tabelis neljandale kohale.

Rodgers oli jätkuvalt edukas telenäitleja, esinedes saadetes nagu «Sunday Night at the Palladium», «The Morecambe and Wise Show» ja «The Two Ronnies».