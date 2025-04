FÄNNID ON MARUS Popstaar Beyonce on piletimüügiga jännis: kontserdipiletite hinnad langevad mühinal

Ametlik Ticketmasteri veebileht näitab, et turnee avakontserdiks Los Angeleses 28. aprillil on endiselt üle 3 200 müümata istekoha — tavalised piletid algavad 85 dollarist ja edasimüügipileteid on saadaval alates 35 dollarist. Turnee viimasele õhtule New Jerseys MetLife staadionil, mis on New Yorgile kõige lähem esinemispaik, on endiselt üle 5500 müümata pileti, kuigi see lisati juurde täiendava kuupäevana eeldatava nõudluse tõttu. 14. juulil toimuvale kontserdile on saada rohkem kui 5800 piletit, sh üle 50% põrandakohtadest, ning kõige kallimad piletid parimate kohtadega on endiselt saadaval.