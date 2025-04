ARVUSTUS Kuidas hakatakse uut paavsti valima?

Pärast seda, kui paavst ootamatult ja mõneti segastel põhjustel hinge heidab, jäävad kõik paavsti kohustused kardinal Lawrence’i (Ralph Fiennes) kanda. Ehkki Lawrence näib kõrvaltvaatajatele äärmiselt pädev, suisa nii pädev, et temast võiks saada järgmine paavst, ei taha kardinal täiendavatest kohustustest kuuldagi, sest tema suhe kirikuga on viimasel ajal olnud keerukas – suisa nii keerukas, et kardinal on kaalunud kirikust lahkumist, ent on paavsti tungival nõudmisel siiski ametisse jäänud.