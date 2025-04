Tahad tasuta raamatut? Siin on sinu võimalus!

Raamatu ja roosi päeva kaunis traditsioon sai alguse Kataloonias 1920. aastatel ning on tänaseks levinud üle maailma, innustades inimesi lugema ja väärtustama kirjandust. Eestis on seda tähistatud juba üle 25 aasta. Tartu kuulub UNESCO loovlinnade võrgustikku kui kirjanduslinn, rõhutades raamatu tähtsust kultuuris ja ühiskonnas. 23. aprill on kõnekas ka kirjandusajaloo seisukohast, kuna sel kuupäeval sündisid nii Nabokov kui Laxness ning surid Cervantes ja Shakespeare.

«Raamatud on rohkem kui lihtsalt leheküljed kaante vahel – need avardavad silmaringi ja rikastavad meie maailma. Raamatu ja roosi päev on Apollo jaoks eriline võimalus tänada oma lugejaid ja jagada lugemisrõõmu,» märkis Apollo Kaupluste turundusjuht Ardo Krass.

«Möödunud aastal said roosi eest raamatu ligi 2000 raamatusõpra. Kõige populaarsemad olid lastele suunatud raamatud ning ilukirjandus. Sel aastal on planeeritud Apollo raamatukauplustesse üle Eesti läbi aegade suurim kogus tasuta jagamisele minevat teost – ligi 10 000 raamatut,» lisas Krass.

23. aprillil tähistatakse Eestis lisaks raamatu ja roosi päevale juba kaheteistkümnendat korda ka veteranipäeva. «Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranid annavad suure panuse Eesti kaitsesse. Nende lugusid on huvitav lugeda nii Anname au! kodulehelt kui ka raamatust. Veteranipäevaga samal päeval tähistataval raamatu ja roosi päeval on muuhulgas tore traditsioon veteranide külaskäik Apollo raamatupoodi, roos käes, et see endale meelepärase raamatu vastu vahetada,» märkis Sinilillekampaania koordinaator Pille Aruvee.

Lisaks jagavad sel päeval traditsiooniliselt armastatud kirjanikud Apollo kauplustes hüva nõuandeid kirjanduse vallas ning toimuvad põnevad sündmused.