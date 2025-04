Koos pianist Randaluga olid laval Eivind Aarset (Norra, kitarr ja elektroonika), Taavi Kerikmäe (klahvpillid ja elektroonika), Mihkel Mälgand (kontrabass) ja Hans Kurvits (trummid). Randalu klaverikäsitluse kõrval oli eriti nauditav Kerikmäe klahvpilli- ja elektroonikakäsitlus. Ehk nagu märkis üks kriitik «Kui näed et laval on teremin, siis tähendab, et pole asjata kodust välja tuldud.»