USKUMATU SAAVUTUS Eestiski linastunud õudusfilm püstitas erakordse rekordi

Coogleri žanreid kombineerivat üleloomulikku põnevikku oodati elevusega pärast seda, kui linastus esialgne treiler, mis ei paljastanud midagi filmi süžee kohta. Ainus, mis filmi kohta teada oli, oli see, et Coogleri kirjutatud lugu järgib paari kaksikuid, keda mängib Coogleri sagedane koostööpartner Michael B. Jordan, kes naasevad oma kodulinna, kus on pead tõstmas tõeline kurjus.