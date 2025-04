Juba sajandeid liikunud legendid on vihjanud, et just Franciscus, lihtne mees Buenos Airesest, võib olla viimane paavst — viimane vaimulik Püha Peetruse toolil enne aegade lõppu. Ja selle hirmu juured ulatuvad tagasi keskaega, Iirimaale, ning meheni, kelle nimi on Püha Malachy.