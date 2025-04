INTERVJUU «Muusika kõlab paremini, kui jätad ego prooviruumist ja kontserdisaalist välja»

Nad on suurekoosseisuline, viie Grammyga auhinnatud ansambel, kus on ühendatud erinevad stiilid, sealhulgas džäss, funk, soul ja maailmamuusika. Möödunud Jazzkaarel esines bänd väljamüüdud Alexela kontserdimajas.

League on pärit USAst, Laurance Inglismaalt. Rääkisime pianist Laurance’iga, kes lisaks Snarky Puppys musitseerimisele on andnud välja viis sooloplaati ja kirjutanud ka filmimuusikat.

Teie muusikas on väga palju improvisatsiooni – kas see muudab komponeerimise lihtsamaks või raskemaks?

Ütleksin, et lihtsamaks – see muusika toetub väga palju dialoogile minu ja Michael League’i vahel. Sõltuvalt laulust jätame dialoogi jaoks palju ruumi materjali tõlgendamisel, kuid on ka lugusid, mis on väga spetsiifiliste nüanssidega ja milles on väga vähe või pole üldse mitte mingit improvisatsiooni.