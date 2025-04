Telemees Urmas Eero Liiv: me kõik ootame, et «Luikede järv» tuhandetes vene telekanalites jälle mängima hakkaks

See on kõhedust tekitav teekond läbi idanaabri sünge ajaloo, kust kostub valitsejate kohutavate lõpuagooniate kaebeid ja mille kohta jutustatakse võikaid lugusid surnukehade vahetamistest, saladuslikest kadumistest, reeturlikest tapmistest ja rasketest haigustest.

«Jäin ükskord mõtlema, et maailmas on praegu sadu miljoneid inimesi, kes ootavad, et Kremlist hakkaks kostma leinamuusikat. No ei kosta. Aga varem on kostnud küll ja veel ning tavaliselt on sellele järgnenud täielik hullumaja,» kirjeldab autor oma uue õõvaloengu sünnilugu.