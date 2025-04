VIDEO Fännid välja vihastanud Coldplay laulja: esineksime Venemaal, kui Putin lubaks

Coldplay kontserdi ajal Seoulis tekkis möödunud nädalal huvitav olukord. Bändi esinemise alguses märkas Chris rahva hulgas roosade juustega poissi. Ta küsis, kust poiss pärit on, ja oli huvitatud suhtlemisest. Poiss näitas oma telefoni ekraanilt, et ta on pärit Venemaalt.

Fänni kohalolu tunnustades laulis Martin: «Tere tulemast, mu kaunis vend. Ma tean, et siia tulemine pidi olema stressirohke. Aga ühel päeval mängime koos, kuid Venemaa on nii kaugel. Ja me vajame lihtsalt, et härra Putin ütleks jah.»