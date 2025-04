Pettuse õnge läksid isegi ajaloolased: Hitleri eksklusiivsete «salapäevikute» avaldamine hävitas elusid

Kolm päeva enne avaldamist kostis Sterni Londoni toimetaja Peter Wickman BBC-le, et nad on «täielikult veendunud», et nende käes on ehtsad Hitleri päevikud. «Olime alguses väga kahtlevad, aga meil oli grafoloog, kes neid uuris, meil oli ekspert, kes võrdles paberit. Meil olid ajaloolased, sh professor Trevor-Roper, ja kõik olid veendunud nende ehtsuses.»​